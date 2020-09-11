農二代朱恩賜種出好品質的芭蕉，今年9月1日送到台北拍賣市場1公斤賣到160元，讓他覺得非常有成就。（林雅惠攝）

高雄市內門區42歲青農林世文4年前辭去板模、水電工作，返回家鄉投入種植芭蕉農事，惡地地質種出的「內門惡地芭蕉」，品質格外紮實香Q，加上有全國唯一的履歷認證，讓他的芭蕉每公斤賣到140元，榮獲模範農民。

林世文說，家中有塊6、7分農地荒廢著，4年前決定返家務農做自己事業，在種植芭蕉過程，發現防治蟲害勝過一切技巧，所以他非常細心做好包紮蕉芽作業，其芭蕉有產銷履歷認證，讓他的芭蕉能賣到好價格，務農至今4年，他每年拿模範農民獎，覺得相當欣慰。

37歲農二代朱恩賜當兵退伍後曾在外地工作，6年前因結婚決定返家務農，發現內門芭蕉很有特色，看好它的市場，因此跟家人商量將部分龍眼農地改種芭蕉，因他的用心包紮栽種，讓他種出好品質的芭蕉，今年9月1日送到台北拍賣市場1公斤賣到160元，讓他很有成就感。

內門農會總幹事洪輝煌表示，內門區惡地地形，造就內門芭蕉的熟成期比別地方久，種出來的芭蕉特別紮實香Q，而內門芭蕉又是全國唯一做產銷履歷的芭蕉。

洪輝煌說，在農業局輔導下，內門區已有35名蕉農，以安全、無毒、友善環境及可追溯等生產原則下，接軌產銷履歷驗證，讓內門多一項優質特色的農產品。

(中時 )