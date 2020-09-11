高公局徵收農地開闢高速公路，橋下空間則承租給大型車輛放置或回收場使用，引中市霧峰區四德里等地方民怨，指環境髒亂、路小大車難迴避等，中市立委楊瓊瓔辦公室執行長洪柳益會同前立委顏寬恒，11日邀集業者、高公局、區公所、里民等會勘，尋求雙贏局面。

行經霧峰區四德里、五福里的國道3號橋下因高公局承租給貨運、遊覽車業者停放車輛，讓里民長期面臨交通、清潔等問題，向立委楊瓊瓔、前立委顏寬恒等陳情。

四德里長紀天富指出，大型重車長期行經鄉間小路，路面常常不久就損壞，這筆費用卻要地方來出，造成租金高公局收，維修卻是地方，加上貨車體積大，一台就佔了整個路面，及轉出四德路時，常常佔據二線路面，讓來往車輛險象繁生，也有業者沒整理，造成環境髒亂，還養了犬隻，對路人狂吠追擊，五福里長陳岳彬則表示，他那邊則是回收場，有時風一吹，異味在里內流竄，里民都苦不堪言，都希望高公局，釋出橋下土地，供里民休閒活動所用。

中市立委楊瓊瓔辦公室執行長洪柳益指出，承租者及業者要負起管理責任，周邊環境清潔需協助改善，周邊產業道路這麼小，是否適合大貨車出入，承租者及業者要考量，再者農路可承載到重量，應該沒一般道路強，造成道路提早損壞，卻要地方來維修，這點二方要摸著良心需要多思考。

前立委顏寬恒表示，這地方長期皆由這些大型機具、貨車、回收業等特定業者長期租用，相對環境髒亂，造成四德里無老年人散步、運動、里民聚會、小朋友遊戲等善意空間可使用，再加上旁邊兩側都是產業道路，它是否承受得住這些重機具進出，並造成同路民眾進出的危險，高公局是否需要繼續租給特定行業，必須再檢討。

高公局中區養護工程分局副分局長熊德維表示，將依照討論結果，先檢討租約部份，承租者有沒有按照合約執行，高公局也會實地去了解，若有造成環境污染，將限期令其改善，若未改善，就會解約，以達到活化土地的目地，並不造成在地民眾的困擾。

(中時 )