楊丞琳為新單曲〈BAD LADY〉卯足全力，為了在MV裡扮演6種不同類型的壞女人角色，她換上10套不同造型過足戲癮，最後連拍2天才大功告成；此外，為了這支唱跳舞曲MV，楊丞琳突破心防，打破自己出道20年來的造型尺度，穿上緊身衣、短褲和短裙，甚至穿Bra Top中空上陣熱舞。

闊別舞曲10年，楊丞琳去年底跳出舒適圈，上了至少20堂街舞課，她表示：「其實想當唱跳歌手本來就是我小時候的夢想，這一次和音樂製作團隊在討論新專輯的音樂走向時，大家都鼓勵我可以嘗試沒做過的R&B舞曲，所以就決定找回初心，做唱跳的曲風吧。」沒想到出道20年此次終於一償宿願，實現兒時夢想。

楊丞琳雖然詮釋過快歌，但曲風大多偏向為了方便帶動表演氣氛的市場需求，並不是她個人最想要、最喜歡的唱跳音樂類型；為了完美詮釋新歌，她不僅練舞練到全身痠痛，更首次登上圓山大飯店的中國風龍宮熱舞，加上棚內重金打造金庫以及時髦燈管兩大場景，令〈BAD LADY〉整支MV相當吸晴。

楊丞琳新單曲嚐試嘻哈R&B舞曲。（EMI提供）

楊丞琳新單曲嚐試嘻哈R&B舞曲。（EMI提供）

(中時 )