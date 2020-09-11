美國務院IVLP校友代表，李大維欄位照片空白。（翻攝自IVLP官方網站）

美國國務院「國際領袖人才計畫」（IVLP）慶祝80周年，在網站上列出了來自世界各地的傑出校友名單，台灣的代表則是總統府秘書長李大維，但IVLP官網上李大維照片卻顯示不出來。對此，國民黨質疑，如果蔡政府開放美豬，卻換來美方移除我國代表性象徵，這樣的台美友好實在令人費解。

根據《ETtoday新聞雲》報導，對於民進黨政府常自誇台美關係空前友好，卻發生這樣的事情，國民黨發言人江怡臻指出，若李大維的照片被美方撤掉，是受政治因素影響，那這樣的台美友好實在令人費解且難以接受，並表示不樂見政府開放美豬卻換來這樣的結果。

IVLP網站介紹，2020年8月3日被任命為總統府秘書長的李大維，是一名資深的外交官，並以和美國關係密切而為人所知。李大維21歲時被選入IVLP，當時他還表示，那是一次令人印象深刻的經驗，並讓他決定投身於國際事務。

美國方面移除中華民國相關標誌也非首次，2017年時美國國務院官網改版，介紹台灣的頁面，原有的中華民國國旗圖案消失不見，時任外交部長的李大維表示，已請駐美代表了解情況並表明立場，呼籲外界不要有過度解讀。

(中時新聞網)