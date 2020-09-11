南投某高中爆出學生性侵案，涉案男同學目無王法，不僅嗆聲「自己的爸爸就是警察」，威脅女同學若是敢說出去，就曝光裸照，而男同學的警察父親，昨（10日）再臉書發文道歉，但文章沒多久被刪除，現在更傳出警察爸丟了副所長職務，月薪可能少2萬。

學校爆出女同學被男同學性侵長達2年的時間，還有消息指出，被害女子不只1人，傳案發原因是男同學追求女同學遭拒絕，結果竟然開始對她性騷擾，導致女同學罹患憂鬱症，需要服藥控制情緒。

爆料內容也說，女同學曾到派出所報案，但疑似被警方疑冷處理、有偏袒護短之嫌，同時也質疑校方沒有妥善處理，不僅繼續讓兩人同班，一直到高三才分班。事件曝光後，涉及單位遭網友撻伐，男同學迅速辦理休學、該校校長出面90度鞠躬道歉、草屯警分局也在10日表示，此案件在今年4月，已經受理偵辦，也移請司法機關辦理，絕無徇私護短。

根據消息，男同學父親雖然與案件沒有關係，不過還是會對職務做出調整，但並非懲處，暫時計畫調離副所長職位，減少與民眾接觸，若警察爸調往內勤，月薪估計至少減1萬5千至2萬元。

(中時新聞網)