新聞龍捲風

前總統府發言人丁允恭被爆劈腿多女，還在高雄市新聞局長任內，在辦公室內翻雲覆雨，引發各界批評。不過，丁允恭吸引女生只是因為位居高位嗎？兩性專家顏冰心指出，丁允恭是一個沒在怕的男人，又是個文青，多重人格合在一起，對女性有強大的吸引力。

顏冰心在中天政論節目《新聞龍捲風》指出，丁允恭的人格特質，其實是對女人有著強大吸引力，像當時他在建中時就搞地下刊物。他搞地下刊物，表示他有野性。事實上，在大學時他也搞工運、學運，在研究所時他還被警察抓了，因為抗議高學費，所以他是一個沒有在怕的男人，這會對女人產生一種很大的魅力。除此之外，他還得過文學的首獎，又是個文青，所以他是一個多重人格合在一起的人，所以這對女人是非常有吸引力的。

顏冰心指出，丁允恭這次為何會被罵得那麼凶，就是因為對方是良家婦女，這位女生是記者，2014年認識丁允恭，丁允恭當時在KTV的場合微醺，她就跟丁允恭講說「我好喜歡你的作品，我有看過你的作品」，丁允恭就說「我也喜歡你」，第2次就強吻了女生 ，這完全是霸道總裁的架勢。這對女生來講，原本覺得這樣不好，但女生也說丁允恭是她的第一個男人，第一個男人對她是有不一樣的意義，後來發現丁允恭有婚約，也想撤守，但丁還是哄她，後來她還曾連續墮胎3次。

顏冰心認為，丁允恭為何會被那麼多人咒罵，第一是多P，不是真心就是玩弄。當該女生2017年受不了想要分手時，原本丁允恭說他不能結婚，在該女生懷孕時還說，他的人生不能被家庭和小孩所捆綁，說這些是他的敵人，但在該女生要分手時又苦苦哀求，又PO上她的親密照，讓這個女生沒有辦法重新開始新的未來，這是丁允恭很不厚道的地方。

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(中時新聞網)