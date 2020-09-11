「李前總統登輝先生追思告別禮拜」於19日舉行，總統府指出，蔡總統將頒贈褒揚令，由副總統賴清德率五院院長進行慰靈暨覆蓋國旗儀式；移靈及啟靈儀式時，鳴放矧砲21響；巡禮完畢後返回翠山莊。追思告別禮拜自上午9時30分開始，預計於11時50分結束。

總統府表示，依據李前總統生前強調的「脫古改新」、「誠實自然」兩大原則，沿線路段並不會動員相關民眾。

針對當天會場規劃及周邊道路管制等相關事項，總統府就以下五個部分說明：

一、會場規劃，19日追思告別禮拜將分為三會場，主會場為真理大學大禮拜堂，將邀請正副元首及治喪大員、李前總統家屬親友、政黨代表及政府官員、外國使節、長老教會等出席，包含相關工作人員，人數約為800名。

第二會場為淡江中學大禮拜堂，同步播放主會場之畫面。由淡江中學主責，邀請淡江中學校友及一般民眾參與追思李前總統。本會場預計開放500位民眾入場，以網路預約報名實名制，預約資訊請洽淡江中學網站（http：／／www.tksh.ntpc.edu.tw）或洽聯絡電話（02-26218850）報名。因淡江中學第二會場座位有限。

欲參加者，自9月11日起至9月16日下午4時止，請逕自於淡江中學網頁登記，額滿為止。另由於周邊進行交通管制，提醒報名民眾多加運用大眾運輸工具前往會場，可至淡水捷運站搭乘公車紅38、紅36、紅51、869、894至「淡江中學站」下車，自新民街校門進場，公車亦將適度加開班次，協助民眾順利疏運。

第三會場為淡江中學演奏廳，亦同步播放主會場畫面，並邀請與李前總統生前互動友好之民間社團代表入場，預計人數約為225人。

總統府指出，二、追思告別禮拜流程，追思告別禮拜受邀賓客及預約報名民眾請於上午8時至9時進場。追思告別禮拜由台灣基督長老教會協助，按照基督教禮拜程序，並符合卸任總統身分的慣例與體制辦理。

蔡總統將親自頒贈褒揚令，並由賴副總統率五院院長進行慰靈暨覆蓋國旗儀式，接著進行禮拜程序。移靈及啟靈儀式時，鳴放矧砲21響，移靈車隊隨後至淡江中學進行最後巡禮。巡禮完畢後，車隊開出校園啟程返回翠山莊。追思告別禮拜自9時30分開始，預計於11時50分結束。

總統府說，三、移靈車隊路線，移靈車隊將於8時35分自翠山莊出發，沿途經：臺北市中社路—至善路—福林路—中正路—中山北路—福國路—文林橋—承德路—大度路—新北市民權路—中正東路二段—中正東路一段—中正東路—中山路—文化路—真理街。最後約於9時20分抵達真理大學大禮拜堂會場。

總統府表示，而總統府及家屬公布路段之用意，在於9月18日（五）追思告別禮拜之預演日，以及9月19日（六）追思告別禮拜當日，勢將影響周邊交通，總統府及家屬向用路人朋友致上歉意，也祈請各界諒解。

總統說，四、交通管制，配合18日預演，以19日追思禮拜進行，分別將進行「全線管制」及「彈性管制」，茲說明如下：（一）全線管制：新北市淡水區真理街（含巷弄）將進行「全線管制」。

1. 18日真理街將於上午10時分至下午18時進行交通管制。另真理街（文化路、真理街3巷間）及真理街4巷、馬偕街路段，將於上午11時至下午18時進行管制。

2. 19日真理街將於上午6時至下午14時。另真理街（文化路、真理街3巷間）及真理街4巷、馬偕街路段，將於上午7時至下午14時進行管制。

（二）彈性管制：新北市淡水區中正路、文化路、新民街及新生街將進行「彈性管制」。

1. 9月18日（五）相關路段將於上午11時至下午18時進行彈性管制。

2. 9月19日（六）相關路段將於上午7時至下午14時進行彈性管制。

（三）預估交通尖峰時段

另根據警方及交通單位評估，9月19日（六）當天8時至10時、上午11時至13時兩個時段，大淡水地區交通將較為壅塞，總統府及家屬感謝臺北市政府警察局、新北市政府警察局的協助，亦向當地住戶及旅客等用路人致上歉意，也敬請各界海涵，並敬請用路人多多配合管制標示及交管人員指引。

五、其他說明事項

總統府及家屬感謝連日以來，各界對於李前總統的追思弔念，但因場地及名額限制，如9月19日追思告別禮拜當天無法前來現場的民眾朋友，追思告別禮拜將全程於總統府官方網站及總統府YouTube頻道直播，供各界能同時追思李前總統。

(中時 )