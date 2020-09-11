基隆市定古蹟要塞司令部修復工程屢獲成果，文化局於11日指出，近日修復工程中，竟發現日治時期生產的TR磚，並經確認後應為廚房右側建物的磚牆，並表示，這棟建物為鋼構磚牆，大部分使用的磚塊為新磚，僅有一小部分是TR磚，應為軍方依現況就近取材，已保留部分殘缺的TR磚，作為未來現地展示使用。

文化局指出，基隆要塞司令部於2010年受指定為基隆市定古蹟，建物包含古蹟本體一棟、步哨所兩處、防空洞一組及一些不具文化資產身分的軍營建物，在2012及2013年，文化局依文資委員意見，對軍補庫房進行木構件拆解保存工程，並運到倉庫來做後續保存，文化局並期望能進一步重組軍補庫房，將之重修再現，文化局說，「TR磚」為日治時期的紅磚，由「台灣煉瓦株式會社」所生產，磚面上的TR字母，為其公司名稱的縮寫。

針對外界誤解文化局輕易的將一棟可能是由TR磚建造，其價值無法估計的軍舍拆毀，對此，文化局長陳靜萍第一時間前往確認，並指出，除現在已確定的文資身分古蹟外，光復樓、C棟建物及廚房右側建物，都不具有文資價值，另外，大禮堂則在指定古蹟前，就已被拆除。

陳靜萍說，目前大基隆歷史場景計畫有5處文化資產已相繼開工，而文化局在工程人員嚴重不足下，仍要確保工程品質，對此，市長林右昌也特別自工務處調派人力支援，以期讓修復再利用的工程，能如期、如質完工。

陳靜萍指出，對於工地現場，未來將加強人員管理以及隱蔽處現況確認即時通報等，確保文化資產價值與工程品質能同步並行，期望能回應民眾熱切關心基隆文化資產，並邀請大家一同參與歷史建物修復完成後的再利用討論，一同讓文化資產厚植基隆文化。

(中時 )