中職10日發生本壘攻防改判爭議，引發各界不滿，11日緊急召開記者會說明，中職聯盟祕書長馮勝賢引用規則補述中的「封壘概念」，表示10日判決改判後並無誤，但仍無法平息爭議，富邦悍將日籍捕手教練古久保健二提出看法，「關鍵在於捕手站的位置應在壘包前，才不會阻擋跑壘員攻回本壘。」

中職10日在六局下時，桃猿二壘跑者陳俊秀跑回本壘，原被主審判觸殺出局，但桃猿球團提出挑戰，最後經電視輔助後主審改判桃猿得分，此一改判結果不僅讓中信兄弟不滿，更引起各界說法眾說紛紜。

依照中職規則補述條明，所謂「封壘概念」的認定，是原指可能安全得分的跑壘員，卻因捕手站的位置或腳違法站位，造成阻擋跑壘員無法觸壘而被觸殺出局，這樣的情況即構成捕手犯規。

馮勝賢在記者會表示，當下捕手陳家駨的左腳先跪下，接著右腳再跪下已造成封壘了，雙膝跪下造成封住壘包，已構成阻擋之嫌。古久保健二說：「捕手的腳不管是單跪還是雙跪的情形，皆容易讓人產生封壘的誤會，至於捕手到底要如何防守，聯盟、裁判及選手應多溝通，將規則再定義清楚。」

古久保健二也分享自己教育捕手的方式，他認為，捕手應站在壘包的前面，因一來無論如何都不會阻擋到跑壘員，二來比較不會有瓜田李下之嫌，讓人有誤解捕手封壘的機會；倘若是站在本壘後面，不僅影響跑壘員奔回本壘，也容易產生碰撞發生危險。

(中時 )