持有世界卡的社會菁英，最大宗消費是什麼？答案是「大啖美食」！萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，針對持有萬事達卡世界卡信用卡消費統計發現，餐飲類別在高端族群的消費分配比例高居第一，消費筆數占了超過40％，即使今年受到疫情影響，餐飲類別的消費金額仍超越所有類別位居首位，足見頂級客層對於美食的高度熱愛。

看好這需求，萬事達卡攜手合庫銀推出「合庫漢來美食世界卡」，合庫銀董事長雷仲達指出，這也是市場第一張世界卡擁有高鐵站往返市區專車接送服務。

雷仲達表示，仰賴政府與全體國民對防疫的共同努力，國內的餐飲與旅遊業都已在近期回春，經濟部統計處更顯示今年5月餐飲業營業額近30％的歷年最大月增幅，面對即將到來的中秋旺季，特別推出「合庫漢來美食世界卡」滿足熱愛漢來美食餐廳的消費者。

合庫信用卡部協理朱訓雄說，該行原有合庫漢來美食鈦金卡，發卡量3.5萬卡，此次升級為世界卡，目標年發卡數可增加2.5萬卡。

國旅大爆發，一銀等其他公股行庫紛紛看好美食餐飲商機，祭出各式信用卡優惠，像是一銀的「美食趣」最高回饋21％，優惠包括，指定通路最高16％回饋、指定卡再享5％回饋。

(中時 )