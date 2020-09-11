台北市教育局統計，北市非學自學生從104學年度463人，提升至109學年度1151人，成長近2.5倍，教育局11日首度舉辦「自學森友會」活動，現場聚集150名自學生互動交流，體驗一場另類的開學典禮，台北市副市長蔡炳坤級教育局長曾燦金也蒞臨給予學生肯定。

台北市非學校型態實驗教育持續蓬勃發展，參與非學實驗教育的總人數已達2810人，台北市也尊重家長教育選擇權，增進教育多元面貌，蔡炳坤提到，因少子化的關係，學校釋出更多空間，也對非學團體進駐相當歡迎，北市府的立場很支持，如家長或團體遇到困難都會盡量協助。

北市教育局表示，今年也創設實驗教育創新發展中心，針對自學生學習需求加以設計，規畫有「開放式閱讀空間」、「學生團體討論室」、「實驗教育會議室」、「梯形演講堂」及「遊憩空間」，開放自學生申請借用，並陸續辦理自學生座談、親職講座等活動，希望成為自學生聚落，補足個人自學人際互動需求，讓自學生在自學森林裡找到友伴互相砥礪學習。

自學超過5年的吳若瑄表示，媽媽發現小學沒有英文教學環境，讀美國學校中文會不好，且媽媽是英文老師，會考慮到美國念大學，自學過程忙碌也很豐富。

(中時 )