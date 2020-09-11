受到疫情衝擊，外資臨時撤資，唐美雲歌仔戲團今年製作的電視歌仔戲《孟婆客棧》雖已拍攝完成，但因製作成本透支至少2500萬，只得先喊停，眼見播出日遙遙無期，藝文界各界紛紛聲援，期盼劇團度過難關。紙風車文化基金會執行長李永豐表示，唐美雲一向安靜內斂，從不給朋友負擔，「我們這陣子同遭苦難，但對她來說，更是黑雲罩頂，長夜漫漫，懇求朋友兄弟們，伸出溫暖的手，給她鼓舞和力量。」

李永豐表示，這一、二十年來，唐美雲總以拍攝電視劇和廣告收入，支撐劇團創作，「長輩都說我是瘋子，但唐美雲是女瘋子，她為了延續傳統歌仔戲，為了替歌仔戲創新找出路，不眠不休工作，遇到辛苦，從不給朋友負擔，我們只會演戲，但如果演戲可讓人們在辛苦操勞的生活中，得到慰藉和溫暖力量，或許我們就還有一些價值，懇求大家伸出溫暖的手，讓她一點力量，支撐她面對無盡的長夜，非常感謝。」

影帝蔡振南表示，《孟婆客棧》可說是唐美雲的理想，「她想在傳統中加上新科技，為台灣傳統文化建立一個新的里程碑，因此花了很多很多的錢。美雲不是企業家，她只懂得創作表演，不懂得怎麼生錢。」蔡振南對唐美雲表示支持，「你已盡全力了，未來孟婆不管能不能上檔，就順緣了！有任何需要，只要妳登高一呼，我們即時歸隊。」

演員方馨表示，和唐美雲一起工作，見證她真的把一天當三天用，「滿滿的行程，都是為了延續歌仔戲。」她表示這次參與電視歌仔戲《孟婆客棧》演出，看見唐美雲對細節的要求，「她投入很大的心血，為的是製作一部屬於台灣文化而又時尚新穎的歌仔戲。」方馨表示，唐美雲形容，打造這部作品好比嫁女兒，要以最好的狀態和觀眾見面，不能隨隨便便，「現在因沒有資金，後製無法進行，她忍痛停止，真的很替她心疼。」

九天民俗技藝團副團長李光正表示，唐美雲一向把歌仔戲擺第一，自己擺最後，「拜託九天玄女娘娘護持唐美雲老師度過難關，挺你到底。」

(中時 )