受到疫情影響，許多公益團體勸募大受衝擊，康林國際集團今（11）日下午舉辦一場「傳愛教育點亮希望計畫」捐贈活動，由康林生技事業群董事長楊月秀、康林人資事業群總經理曾潮雄以及康霖生活事業皇冠大使何逸軒、詹美娟等人代表，將大批物資捐贈給私立惠明盲校。惠明盲校校長陳志福在代表接受物資後，推崇康林是一家善盡社會責任的公司。

這次參與捐贈物資的善心企業，除了康林國際集團生技事業群旗下超湛國際生技事業、康霖生活事業之外，還有康林人資事業群、奕富建設開發等多家公司一同參與，大家都以做愛心公益的熱忱，一起前來惠明盲校共襄盛舉。今日捐贈物資包括中興經典米1,000公斤、台南關廟麵300包、統一沙拉油600瓶、紅鷹牌海底雞12箱、廣達香肉醬25箱、同榮茄汁鯖魚25箱。

康林國際集團生技事業群董事長楊月秀表示，傳統的中元普渡一般都是祭拜看不見的好兄弟，但現實生活中看不見的惠明盲校視障天使，更需要大家付諸現實行動關懷。這次康林國際集團加碼把物資送給盲生朋友，並號召康霖生活事業逾百位的經銷商親自與盲生互動，就是希望他們內心也能夠感受到社會給予的溫暖，讓中元普渡的活動更加有意義！

今年因為疫情的關係，許多公益團體勸募也受到不少的影響，集團總裁李超群以身作則，運用每月扣款認養方式持續支持惠明盲校，讓康林人也都身體力行的付諸行動，發揚厚德行善的優良傳統。

今日活動現場，還有校園志願服務、與盲生互動、校園周邊的社區散步、社區志願服務等多個項目可以參與，還讓大家親自體會盲感生活，讓大家能夠更有同理心，感受視障者的不安全感，希望呼籲有更多的團體跟個人，給這些可愛的視障天使更多的資源跟幫忙。

(工商 )