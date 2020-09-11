樂天桃猿與中信兄弟本壘是否阻擋的判決爭議延燒到今日，稍早聯盟召開說明會，會中祕書長馮勝賢強調，大家應該要讓聯盟更好、更有公信力，不能因為輸了感覺不好就怪聯盟。不過這個「輸球怪聯盟」言論讓兄弟球團相當不滿，兄弟要求秘書長公開道歉，隨後馮勝賢也坦言用詞不當，向球團致歉。

說明會中中職會長吳志揚強調，聯盟裁判都有經過專業培訓，甚至與各國聯盟交流，而本壘衝撞、妨礙跑壘對世界各國棒球聯盟來說都是困難的決議，「裁判也是人，不可能沒有任何錯誤，裁判僅有兩個眼睛，聯盟公信力還有裁判執法支持要大家維護，若讓裁判動輒得咎而喪失聯盟執法公信力，聯盟會瓦解，嚴正希望大家支持聯盟裁判，當然也一定會回應大家的質疑。」

隨後馮勝賢也提到若各球團對規則有疑慮，可以提出，聯盟會滾動式修正，「理論東西交給技術人員處理，裁判也會再訂定標準向各隊總教練說明，我們樂於接受，找出大家都接受的範圍執行，讓聯盟更好、更有公信力，不能因為輸了感覺不好就怪聯盟。」

但就是這句「輸球怪聯盟」的言論讓兄弟球團無法接受，在說明會後發布聲明，「召開這個記者會的用意，是針對昨天的爭議判決進行說明，大家都是為了釐清事實聚集於此。而秘書長卻在記者會上表示：輸球就責怪聯盟？中信兄弟球團自昨晚賽後就表示將不會進行申訴，球團需要的是明確的規範去指導選手，而不是前後不一的標準。

針對秘書長在記者會上的這段言論，球團難以理解與接受。以一場賽事輸贏凌駕爭議判決的心態，如何建立公信力？以秘書長之高度，在記者會上有這樣的說法，如何取信於各球團？強調自己是球員出身的秘書長，此言論也辜負了在場上拚戰的球員、抹煞了球員的努力，中信兄弟球團要求秘書長公開道歉。」

晚間馮勝賢在中職聯盟辦公室迅速回應，他表示若因用詞不當或不夠嚴謹，造成兄弟球團不適，願意向球團道歉，並沒有抹滅球員和聯盟的努力，「我的這段發言並非針對中信兄弟，而是基於讓整個中華職棒能夠更好的心態，不要輸球之後就互相指責，而是用更正面的心態去解決事情。如果我的發言造成兄弟球團或球迷的不舒服，我個人願意道歉。但我必須強調，我的本意絕對並非如此，我是球員出身，最能理解球員在場上的表現背後，需要付出多大的努力，我絕對不可能抹殺這一切。」

(中時 )