與過去的在地故事對話，星巴克特色門市以一杯咖啡連結過去與現在，也讓歷史與文化能再度於全新的空間交集與重逢。這次星巴克進駐高雄旗山區，於延平路上、旗山老街前方進駐店點-全新的「旗山門市」於9月12日盛大開幕，不僅重新詮釋旗山的傳統場景-菸樓，更邀請藝術家於門市外牆創作了5.5尺高壁畫，描繪出咖啡農業及菸農業的盛況，更是向辛勤耕耘的農民致敬。

門市設計仿自舊時的菸樓外型，以高氣窗的形式，模仿菸樓讓熱空氣上升，燻乾菸葉的作業流程。門市內，同樣以發想自菸葉製作過程的空氣流動與煙霧繚繞，呼應咖啡豆烘焙時冉冉而升的香氣，轉化成實體的天花造型，以挑高的建築體、錐形圓柱狀的鏤空格柵模擬香氣與煙霧的盤旋而上；門市內的色系，靈感來自咖啡豆烘焙的深淺程度，以穩重的大地色系為主，更蘊含了農業時期踏實的生活哲理，邀請顧客在此深深品啜咖啡的同時，能回顧早年菸業的風華年代，享受咖啡香氣帶出的感官體驗。

星巴克「旗山門市」亦導入「NITRO氮氣冷萃專案」及「現烤專案」，提供顧客可以品嘗到氮氣冷萃咖啡綿密泡沫帶來的滑順清涼，搭配現烤專案法國直送的「現烤糕點」及以紐西蘭的優質穀物與乳製品製成的「現烤餅乾」，能在此細細感受早期菸樓建築的歷史幽情。星巴克也結合旗山在地特產香蕉，將蘑菇狀爆米花裹上香濃可可粉、焦糖與採用台灣青香蕉製成的香蕉粉，推出「香蕉可可爆米花」同步歡慶上市。另也推出門市首賣的「旗山馬克杯」、「旗山隨行卡」，設計概念取自獨特菸樓風格的建築，別具復古韻味。

歡慶旗山門市開幕，星巴克也特別推出開幕首日前一百名點購大杯咖啡飲品的顧客，即可獲贈藝術家繪畫寫杯祝福；另也推出星禮程會員消費再贈門市限定明信片乙張及顧客消費滿$1,500即贈門市限定帆布提袋活動，皆以旗山的建築體與在地山巒層疊化為幾何語彙設計而成，邀請顧客一同收藏旗山美好的新舊記憶。

(工商 )