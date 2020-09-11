即使觀光消費市場不振，不過台北市東、西區商圈都有業者進駐指標店面「超前布署」，卡位疫後觀光商機。曾以每坪778萬元創下「店王」記錄的忠孝東路四段店面，經過多年閒置及短租後，近期開始裝修，金生儀將打通二間店面打造百達翡麗旗艦店；「驚安殿堂唐吉軻德」也以462萬元，租下西門町地標「TiT國際廣場」商場。

忠孝東路四段原為安泰銀行的店面，2010年亨得利以9.5億元得標，銀行退租後，分割為二間店面，很長時間都作為短租賣場的臨時店面，二間店面2015年轉手給金生儀榮台投資及另一投資公司，分別創下了每坪757萬、778萬的店面史上前二高價，這二間店面近期開始裝修，金生儀在該街廓的六間店面，就有四間營業門市，加上旁側的中美鐘表，形成「鐘表一條街」。

不只東區黃金店面房東收回自用，原本依賴本土和國際旅客的消費支撐的西門商圈，店面經營也面臨嚴峻挑戰，近期仍有業者逆勢展店，準備先卡位，等市場復甦。實價登錄顯示，「TiT國際廣場」一至三樓共1,068坪商場，2月以月租金462萬元出租，據了解，租客為日本連鎖平價賣場「驚安殿堂唐吉訶德」。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，零售業者逆勢進場擴點，也可避免以後觀光人潮復甦後，搶不到好的店面，東區商圈雖空置提高，整體租金仍較全盛時期下滑，業者逆勢展店，顯示仍看好高端消費需求與能力一打造舒適與具有質感的消費空間，銷售單品的價格可能上百萬元，店面相當於進口名車的銷售中心。

現在不少店面房東都會提供較房客較優惠的承租條件，簽約時會約定初期租金約在半價左右，但當來台旅客取消隔離14天、且未來香港與陸客解禁後，租金就調回原本的水準。

(工商 )