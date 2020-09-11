黃小琥在新單曲〈I Sing〉中，唱出她30年來面對舞台的心情，「上台時我雖然是孤獨地面對觀眾，但那種感覺充滿喜悅，因為我正在完成最喜歡做的事，就是『I Sing』」；該曲充滿故事性的嗓音，吸引酒商捧著七位數酬勞邀約合作，黃小琥的經紀人牟鐘恩表示，愛吃美食的她希望有機會接食品代言，「小琥說那就可以一邊吃一邊拍廣告了」。

〈I Sing〉單刀直入寫下歌手真實心境，第一次看到歌詞時，黃小琥很快就進入狀況：「我看著那淺顯易懂的英文詞，控制不住突如其來的眼淚。」透露唱這首歌時，腦中浮現出自己每次上台所看見的畫面，「我一個人看似孤獨的面對上百、上千甚至上萬觀眾，但那種喜悅是難以描述的」。

黃小琥在MV裡，以第三者之姿看著他人所面臨的悲歡離合，她感性地說：「常遺憾著好像沒有一首歌，能說清楚自己一路的音樂歷程，這首歌完全寫下了我的心聲。」她原定今年12月舉辦大型售票演唱會，礙於新冠肺炎疫情而延至明年，屆時有機會同步推出新專輯。

黃小琥日前推出新單曲〈I Sing〉。（華納音樂提供）

(中時 )