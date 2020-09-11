鍾欣凌因《我的婆婆怎麼這麼可愛》爆紅，她11日出席電玩活動時，說到很期待明年《婆婆》有機會入圍金鐘獎，而今年台劇大爆發，她開心說「很多很年輕演員很棒」，被問到今年金鐘入圍有看好誰？曾獲金鐘視后的鍾欣凌說「這次大家都太強，不過日前吃火鍋有遇到天心，有跟天心說加油」。

《婆婆》佳評如潮，鍾欣凌笑說的確因此接到不少代言，但大多是「年紀偏高的產品代言」，笑說電玩活動是「最接近年輕氣息的」，至於代言暴增有沒有到4千萬？她直說「亂講，我俗又大碗」。不過拍《婆婆》後胖了7、8公斤，日前喊話收視率破5要穿比基尼，鍾欣凌笑說此話被媽媽阻止，「我會穿肉胎衣遮好」。

鍾欣凌事業屢創高峰，被問到若未來小孩想當偶像是否支持？鍾欣凌大方說，支持女兒勇敢朝自己夢想前進，但仍不忘叮嚀「要當偶像很好，課業還是不能荒廢喔」，對於近期新聞報導有少女被利誘，鍾欣凌表示相當擔心，會提醒女兒不要在網路跟別人對話，也不要拍照給別人看。

鍾欣凌與網紅隻隻11日出席電玩活動。（SEGA 台灣提供）

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