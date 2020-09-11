花蓮富里鄉民因不滿鄉長陳榮聰上任後無作為，發動罷免陳榮聰行動，在第二階段罷免連署截止最後前夕，罷免鄉長辦事處成員今將1058份簽署書，遞交花蓮縣選舉委員會，選委會總幹事李葳表示，經查核若符合879人門檻，最快11月中旬，將辦理鄉長罷免投票。這將是花蓮縣史上第一次鄉鎮市首長罷免投票。

「這是選舉爭鬥嘛！」陳榮聰受訪強調「尊重」，他們要罷免是他們的權益，他也不清楚今天遞交連署的事情，「該怎麼做就怎麼做，我都尊重」，其他不願多談。

花蓮選委會總幹事李葳表示，公職人員選舉罷免法，罷免流程分3個部分，第1階段就是提議，再來是連署，最後投票罷免，提議需要有當時選舉人的1％門檻，連署則要有選舉人10％，查核無誤後才會正式進入罷免程序。

根據選委會資料，2018年富里鄉長選舉，選舉人數為8782人，因此第一階段1％的提議人名冊須達到88人，第二階段連署則是選舉人數的10％，也就是至少要有879人。

罷免案已進入第2階段，今天富里鄉罷免團體將1058份簽署書，遞交花蓮縣選舉委員會，李葳表示，將會將1千多份簽署連署書函請戶政事務查核，並由選委會進行連署人查對，若符合879人，選委會預訂於11月中下旬舉行罷免投票。至於連署人個資法保密，不會公開。

富里鄉罷免團體辦事員林益誠受訪表示，連署已收到1500份，有些老人家寫得不夠清楚的，就先放著，有超過二階門檻份數，先送交選委會。罷免團體表示，富里鄉自今年6月發動罷免以來，一直未得到鄉公所正面回應，如今連署達標，要落實地方民主改革。這將是花蓮縣史上第一次鄉鎮市首長罷免案。

(中時 )