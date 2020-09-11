總統府前發言人丁允恭被爆出任高雄市府新聞局長期間，上班時間把辦公室當「炮房」，訂婚後劈腿多女，且逼對方墮胎，引起輿論譁然。據悉，監察院長陳菊在內部會議中，澄清自己並沒有接到任何陳情，若知情，「早就要丁允恭離開團隊」，有監委問及，外界質疑陳菊一路把丁允恭從高雄帶來台北，陳菊當場否認，強調「並非我帶的」。

據指出，陳菊於10日下午在財經委員會業務報告會議上，主動和在場與會委員談論到丁允恭一事，陳菊首先強調，此案該怎麼辦就怎麼辦，她絕對不會有意見，更不會干預，也不會包庇。

對於報導指稱「Y女和前男友曾寫陳情信給陳菊，但陳菊聽聞後僅口頭告誡丁注意女性關係」，據悉，陳菊澄清自己「沒有接到任何陳情」，並強調作為公眾人物，道德要求應該是最基本，身為她團隊成員不需要提醒這點，若她知道丁允恭的行徑，「可能不只有告誡，早就要丁允恭離開團隊」。

據透露，有監委問及外界質疑陳菊一路把丁允恭從高雄帶來台北，帶到行政院、總統府，陳菊當場否認，強調「並非我帶的」，而是副總統賴清德任閣揆時，看中丁允恭的才華，引薦丁到行政院，「我在高雄市政府，丁允恭就先到台北」。

早在陳菊說這番話前，監委紀惠容、王美玉於10日上午就對此案表達高度關切，並指出丁允恭身為高階政務官，言行舉止實應為基層公務員的表率，卻未妥善處理男女關係，而在局長辦公室發生性行為，是否利用權勢交往等有辱官箴情事，主動立案調查。

(中時 )