一旁還有大包小包的行李。(取自阿雅微博)

大陸影后周迅與阿雅（柳翰雅）是演藝圈好閨蜜，近來還一同受邀參加大陸實境秀《很高興認識你》，姊妹淘不僅在節目中形影不離，連趕行程也一起，日前周迅官方工作室更在微博曝光一張兩人在機場席地而坐的照片，引發網友兩極評論。有人大讚周迅、阿雅接地氣，但也有網友疑惑「明星像清潔大媽就是接地氣了嗎」。

周迅工作室日前在微博PO出周迅、阿雅這對演藝圈好朋友在機場席地而坐照，寫下：「出發啦，福州見～」同一時間阿雅也在微博上傳另一張兩人坐地對著鏡頭開心比YA的照片，表示：「流浪繼續～福州見！」

照片中周迅、阿雅完全拋開偶像包袱，沒有任何擺拍也沒有刻意打扮，隨意地坐在地上，一旁還有兩人大包小包的行李，照片一出果然引發陸網友熱議，「好像機場清潔阿姨哈哈哈」、「扮相接地氣，長得可一點都不接地氣」、「兩人都穿得破破爛爛的感覺」。

大陸女星周迅曾演出電影《如果愛》、《風聲》、電視劇《人間四月天》、《如懿傳》等經典作品，演技深獲肯定，也是史上第一位獲得兩岸三地最高的華人電影獎，即台灣金馬獎、香港電影金像獎、中國電影金雞獎三金后冠的大滿貫演員。

近來她一連接下包括《很高興認識你》等4檔綜藝節目，遭質疑走下雲端，對此她受訪時也霸氣回應，直言覺得很奇怪為何外界會有這種想法，也透露節目邀約很多，但她都只接自己喜歡的，若不適合就不會接。

(中時新聞網)