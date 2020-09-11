總統府前發言人丁允恭被爆出任高雄市府新聞局長期間，上班時間把辦公室當「炮房」，訂婚後劈腿多女，且逼對方墮胎，引起輿論譁然。對此，前外交官介文汲砲轟，丁允恭玩弄別人感情，行為不檢，且此事還使中華民國名聲蒙羞，讓他感到十分憤怒。

介文汲10日下午在臉書上表示，丁允恭玩弄別人感情，行為下流，被社會痛予撻伐，如果丁允恭只是一般人，那是他個人道德卑劣的問題，但丁卻是民進黨政府的高官，是堂堂總統府的發言人，居廟堂之高，這是誰的問題？

介文汲指出，按國際標準，丁允恭就是中華民國面對國內外社會的形象與喉舌，一言一行都代表蔡英文、都代表民進黨政府、都代表中華民國。以往總統府發言人都是經得住檢驗，真金白銀的人上人，是政府贏得外界信任，建立威望的指標。

接著，介文汲忍不住痛批，「曾幾何時，總統府發言人竟由一個如此猥褻低級、無行無恥、行徑不堪聞問的小癟三竊據。」並指出此是丟政府民進黨政府的臉事小，中華民國的名聲蒙羞才令人氣憤不已。

同時，介文汲分析，從民進黨政府上任以來從未間斷的貪腐惡行與如山的醜聞看來，還未被揪出來的丁允恭不知有多少。「坐視這個爛政府、這群爛人再在那裡若無其事的胡作非為下去嗎？」

丁允恭玩弄別人感情，行為下流，被社會痛予撻伐，如果丁允恭只是一般人，那是他個人道德卑劣的問題，但丁卻是民進黨政府的高官，是堂堂總統府的發言人，居廟堂之高，你覺得這是誰的問題？ 按國際標準，丁允恭就是中華民國面對國內外社會的形象與喉舌，一言... 由介文汲發佈於 2020年9月10日 星期四

(中時新聞網)