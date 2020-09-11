目前台灣製造的口罩，僅打上鋼印「Made In Taiwan」且大小不一，未來新制上路後，台灣製口罩將印上醫用「MD」及台灣製造「 MIT」雙鋼印標記。（張鎧乙攝）

加利混充口罩事件後，日前又發生豪品以非醫用陸製口罩充當MIT醫用口罩的情事。中央流行疫情指揮中心今表示，17日起實名制口罩都會標示醫用及產地，民眾若已經預購但仍堅持要領有標示的口罩，可以延至第17期領取。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，口罩事件分成幾種，加利算是比較嚴重的，以進口口罩混入實名制供應鏈，導致國人對實名制口罩的信心打折扣。另一種是豪品，有在徵用口罩，同時也進口口罩，又把進口的非醫用口罩充當台灣製醫用口罩販售。

為重建國人對口罩的信心，陳時中表示，我們採取了幾種方式協助大家辨識。第一個，市面上的國產醫用口罩9月17日起都要標示MD、MIT。藥局、衛生局9月17日以後，實名制販售的口罩均會有MD、MIT的鋼印，剩下無鋼印的實名制口罩會回收回來。發言人莊人祥表示，這些口罩雖然沒有鋼印，但也沒有問題，會收回當作戰備口罩，可提供防疫人員使用。

陳時中表示，便利商店方面，因為屬於預購的，第17期（9／28-10／11）起，將提供有標示的口罩。為了避免大家不放心或覺得不公平，若已經預購超商16期的無鋼印口罩，但仍堅持要有鋼印的口罩，可以延後至第17期再領取。

在市場上，大家會使用到的包括實名制口罩以及自由販賣的口罩。販賣的口罩，小包裝都一定要標示產地和醫用，非醫用的則是只要標示產地即可。若是一大盒在賣，也要在包裝盒上印清楚，這種只有包裝盒印清楚的，就不能拆開來賣。防疫期間，還是建議大眾使用醫用口罩，若有疑問可以撥打1922、1919進行檢舉。

自由販賣的合格口罩可以允許繼續販售到12月17日，若12月17日以前難以賣出，因這些東西還是合法的，可以報到衛生單位來徵用。12月17日以後，若要繼續販售無鋼印口罩，就需要取得驗章再售。

(中時 )