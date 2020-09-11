文化大學景觀系系主任兼所長郭瓊瑩（左），以「從心開始、從土地開始、護佑台灣、關懷全球」為題，暢談談疫情後生活觀與價值觀之翻轉。（盧金足攝）

台灣大學地理環境資源系博士後研究員鍾明光以「地理資訊科技與後疫情時代的健康環境營造」為題分享，資訊有助決策分析，行動與治理更有效率。（盧金足攝）

台中市建築經營協會11日以「後疫情城市新生活」為題舉行年度論壇，從建築空間、景觀學、地理資訊科學等角度，重新思索未來的城市規畫，省思城市新價值，出席專家學者從疫情嚴峻的鎖國策略，提醒「失控的流動性危機論」，生存危機也是發展轉機，掌握網路使用分析大數據，將讓行動與治理更有效率，成為後疫情時代的重要課題。

台中市建築經營協會理事長邱名仕表示，年度論壇蔚為業界盛事，以往曾舉辦智慧建建築論壇等，邀請產官學界專家對談，激盪出精彩火花，生存危機，也是發展轉機，該協會以「共好共榮」精神，為城市改變邁向一大步。

邱名仕指出，今年論壇邀請大台中建築師公會理事長黃郁文、文化大學景觀系系主任兼所長郭瓊瑩、台灣大學地理環境資源系博士後研究員鍾明光擔任主講人，東海大學建築系副教授邱浩修、黃明威建築師事務所建築師黃明威擔任與談人，發揚建築人對環境的關懷。

郭瓊瑩提出當前問題，「全世界疫情後都在做什麼？」經歷疫情與壓力考驗後，最多的是醫院心理諮商，因為全世界受疫情，以社交距離自保也保護別人，人和人之間互動，在封城後很多人不出去，家族成員在家時間多，暴力與憂鬱症增加。

她直言，近來出現報復性國內旅遊，很多人在疫情時還要遠征其他縣市，該思考的是，最好能讓每個人在十五分鐘之內就能看到綠地，所以國土規畫回到人與大自然的初心規畫檢討，政府應檢討國土和糧食是否達到安全標準，智慧城市也要和智慧農業結合。

以「從心開始、從土地開始、護佑台灣、關懷全球」為題，郭瓊瑩暢談疫情後生活觀與價值觀之翻轉，她分析，外送平台很夯，歐洲翻轉新概念，雖然店不開了，但街上賣東西多，因疫情不要群聚，在馬路邊銷售空氣流通，回到以往的消費模式，疫情後顯見價值翻轉，這種戶外消費從行動咖啡車為一例，她也提出警訊，面臨缺水問題是廿一世紀未來的挑戰。

鍾明光說，很多人常用網路地圖的資訊工具，也能運用到疫情的統計，反應網路搜尋的行為，就是大數據概念，工具可能有幫助做決策的參考。

他長期關注地理資訊科技在社會及環境面向的應用，參與多項國家地理資訊系統計畫，實務經驗豐富，鍾明光以「地理資訊科技與後疫情時代的健康環境營造」為題進行分享，隨著智慧城市實作應用的日漸廣泛，散布在城市的感測網絡

，提供更多即時與細緻的環境資訊，資訊有助決策分析，行動與治理更有效率。

「流動性失控的危機，鎖國就是限制流動之一」，黃郁文表示，他從市民和建築師角度，提出「失控的流動性危機論後疫情時代的空間部署」，流動性失控恐引發的疫情等流動危機，經此疫情大家會反思，無法掌握疫情，未來面對的病毒可能更嚴峻，必須省思共同研究未來，實質環境和現在的扣合。

黃郁文說，流動性人流、物流、車流、水流、氣流，廣泛延伸，扣住流動性的主題，不外乎人性思考，所以宜居建築從地球和心靈環保開始，後疫情時代從人性思考角度出發。

邱浩修表示，大數據和景觀空間建築結合，新興的虛擬世界，城市治理，與個人在城市生活的思考，要朝向健康與效率，設計完美規畫的國土環境，也不能忽視新時代虛擬世界的規畫腳步。

台中市建築經營協會以「後疫情城市新生活」為題的年度論壇，會員出席踴躍，疫情衝擊各行各業，全球仍籠罩在疫情陰影下，台灣防疫有成，已大步邁入後疫情時代，但經歷這場疫情，從根本改變民眾生活的習慣與思維，如何在疫情後重新站在浪頭，踩穩腳步，開啟與會者不同視野與啟示。

(中時 )