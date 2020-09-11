日本首相安倍晉三因病請辭引發各界嘩然。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，比起夾在陸美之間要不要部署導彈？東京奧運是否續辦？恐怕不是讓安倍最擔心的事，央行資產負債表膨脹6倍，ETF從無到有成長5倍，債務占GDP比例增加幾乎2倍，又不像美國有印鈔票的特權，這種精神壓力或許才是讓安倍大腸炎反覆發作，最終放棄首相之位的慢性因素。

陳冲說，若從近十年日本中央銀行(Bank of Japan)的資產負債表結構觀察，或許可了解安倍為何掛冠求去。2008年一月，金融海嘯初起，日本央行總資產約113兆日圓，其中買入國家公債(Japanese Government Securities)約70.4兆日圓，竟佔總資產62.25％，但這還不算嚴重。金融海嘯發生後，各國政府為挽救經濟紛紛實行貨幣寬鬆政策，日本央行亦不惶多讓，增購日本公債，將每年買斷日本公債額度增至21.6兆日圓，此時央行總資產已達122.4兆日圓，短短兩年增幅近9％。

2012年12月安倍上任，採取無限制貨幣寬鬆政策，直至今年疫情影響，各國無不擴大央行資產負債表，刺激經濟，據日本央行今年8月底的資料，日本央行總資產達682.9兆日圓，是金融海嘯前的6倍，其中持有國家公債數占資產比例幾近80％。除了購入公債外，日本相較於其他各國的貨幣政策還多了項「購入指數股票型基金(ETF)」，今年8月ETF數總計達33.9兆，占總資產4.96％，若2011年才開始有ETF購入的紀錄，可說短短幾年內就成長了5倍，與兩年前(2018年9月)安倍第三次連任時比較，超過50％的漲幅，這些數據，相信即使經驗老練如安倍，也會坐立不安。

陳冲指出，除了央行資產負債表細項拆解外，從債務占GDP的比例也可以看到，日本自1990年代起即逐年升高，在2000年時突破100％，2009年金融海嘯時已達158.87％，較前一年(2008)增長近19％，近年來，則一直維持在200％左右的水平，幾乎是美國的兩倍。日本貨幣供給量的走勢近二、三十年來亦逐年成長，根據最新統計數字，日本央行2020年7月份代表性指標M3(現金＋存款＋準貨幣＋CD)較2019年同月大增6.5％至1,452.7兆日圓，金額及漲幅雙雙創2004年4月開始進行統計以來新高紀錄。

他表示，央行資產負債表膨脹6倍，ETF從無到有成長5倍，債務占GDP比例增加幾乎2倍，又不像美國有印鈔票的特權，這種精神壓力或許才是讓安倍大腸炎反覆發作，最終放棄首相之位的慢性因素。

(中時 )