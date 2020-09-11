對於熱門影音短片分享App抖音（TikTok）在美國的業務，美國總統川普10日撂下重話，稱15日一到，TikTok不是被賣掉就是被關掉，絕不會展延。TikTok的母公司「字節跳動」為此另闢蹊徑，計劃在新加坡投資數十億美元，建立亞洲據點，作為其全球擴展計畫的一部份。

外媒引述知情消息人士指出，字節跳動希望未來3年在新加坡斥資數十億美元，並創造數百個工作機會。據悉，字節跳動已向新加坡申請經營數位銀行的執照。

字節跳動是全球估值最高的新創公司，在美、印度、英等國的擴張受挫後，更看重亞洲其他市場，特別是東南亞6.5億人口愈來愈愛用智慧手所帶來的商機。這塊大餅也是阿里巴巴、騰訊爭食的對象。

據了解，字節跳動在新加坡的投資計畫包括建造一個資料中心，經營業務項目包括TikTok、Lark（飛書，企業辦公軟體）。公司已在新加坡開出200個職缺，工作性質包括財務、電子商務、個資安全。目前字節跳動已在星國僱用400人，從事技術、銷售與行銷。

由於中國大陸的監管新規，限制科技技術出口，讓字節跳動與微軟、甲骨文等熱門潛在買家的交易談判充滿變數，恐無法在15日大限前完成出售。因此亞洲市場的業務，此刻對字節跳動來說非常重要。

(中時 )