NAND Flash控制IC廠廠商慧榮科技（NasdaqGS：SIMO）於今（11）日上午，由慧榮科技總經理苟嘉章帶領12位同仁前去家扶太平樂飛小屋捐贈早療專車期盼早療的服務及資源傳送到偏遠地區的每個角落，讓慢飛兒童都受益，也因著服務區域的生態差距，同時捐贈一輛機車，讓社工及教保老師在市區提供服務時能夠更即時與便利，及時幫助慢飛兒童。

慧榮科技已是第二次捐助台中發展學園，2016年捐贈50萬元建置感官教室，四年來讓135位慢飛兒童透過感官設備提升學習動機與意願，更在家扶台中發展學園早療服務邁入第20年之際，捐贈早療專車將愛送到偏鄉。

事實上，自2014年開始支持家扶基金會推動幼兒早期療育服務，今年已邁入第七年，更持續為台中發展學園「樂飛小屋」挹注偏鄉早療服務資源。

在去年10月學園於太平成立了樂飛小屋早療社區服務據點，更於今年開始承接臺中市第八區兒童發展社區資源中心，北區、東區及太平區的慢飛兒童，在服務中發現太平地區隸屬新興社區，移居人口越來越多且又有部分服務遍及山區，同時發現除了現有的400位慢飛兒童外，仍有許多在偏鄉地區需要積極介入宣導、發掘的慢飛兒童及家庭，也有些居住偏鄉的慢飛兒童因為地理因素而無法取得療育資源進而影響其成長發展的機會。

慧榮科技不僅捐贈早療專車，苟嘉章號召公司同仁化身為志工，陪伴兒童共同參與社區共融課程，慧榮志工透過陪伴的過程中了解到可以藉由繪本能夠與藝術產生這麼多讓孩子們感到驚喜的火花，從中提供孩子認知、語言、感官的學習，也透過團體及融合活動的設計讓孩子們學習到社會互動技巧，使慢飛兒童可以更加適應環境。

家扶基金會林秀鳳處長表示：「感謝慧榮科技長期支持早療服務不遺餘力，七年來共捐贈四台早療專車、1台機車、並補助三間早療教室建置及硬體設施改善，是家扶推動早療服務的好夥伴！」。

苟嘉章表示：「慧榮了解到早期療育的重要，也認同家扶在早期療育上的服務，希望能持續貢獻心力，幫助更多偏遠鄉鎮及弱勢家庭，透過早療專車及機車的捐贈，能將服務資源帶給更多家庭，達到及早發現及早治療之效。」，台中發展學園園長張緡鏐也呼應表示：「在太平偏遠區域仍然有許多待協助及發掘的潛在慢飛兒童，在慧榮科技所捐贈的早療專車的支持下，相信對於慢飛兒童可以獲得及時且便利的療育服務。」

(工商 )