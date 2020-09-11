金鐘視帝李天柱睽違6年重返大愛劇場，首度參與「電視電影」的演出，新戲描述骨髓捐贈主題，李天柱為戲先與男主角一家人見面，了解背景故事。過去在陸劇《後宮甄嬛傳》將太監一角演的入木三分，這回新戲要詮釋務農的客家人，李天柱特地找家教勤練流利客語，雖嚐盡苦頭但他甘之如飴。
李天柱坐擁視帝美名、歷經沒戲拍的空窗期、經商失敗的落迫，入行40年人生大起大落，李天柱說就演員而言，真正的老師是生活閱歷，平時的觀察和體驗都很重要，生命中各種累積，都有助於應用在下一個角色，年輕時認為是「演出」角色，現在則把對角色的認識表達出來，是「解讀」角色。
李天柱說，接演大愛劇場或其他戲劇，在心情上並沒有差別，當個人的看法和導演、製作人的觀點有違背時，藉由良好的溝通達到共識，一部好看的戲，是一群人創造出來的。李天柱認為，每一部戲劇都有想傳達的主題，導演是掌握整部戲的方向和節奏，演員必須了解導演的意思，就像一個好水手，會知道船長的指令，在過程中發揮專長，躲開惡劣的海象，迅速抵達目的地。
(中時 )
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