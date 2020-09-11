高市前鎮區翠亨北路「高市政府社會局無障礙之家」附近，今天下午傳出氣體外洩，經環保局到場檢測，發現是乙烯管線外洩，並已緊急將周邊道路緊急封路，市長陳其邁也趕赴現場了解。但據指出，市府局處當下回應慢半拍，甚至互相推諉，臉書封路公告也未提原因、時段，遭民眾狠酸。

據指出，民眾報案後，當下要找相關局處單位給確切回應，卻僅見消防局找來經發局、環保局，環保局卻又稱要等候新聞局出面，才給統一說法。對於現場拉起黃色警戒線管制，有民眾詢問是否需要疏散，說法也相當混亂。自下午3點多至下午6點半，近3小時訊息一團亂，讓不少民眾直搖頭。

據市府粉專「樂高雄」今傍晚PO文指出，「翠亨北路（鎮興路至鎮海路）封閉，請用路人改道鎮海路及鎮中路接中山四路，鎮興路接凱旋四路，造成不便敬請見諒」。但公告資訊隻字未提封路原因，讓在地人相當憤怒，在貼文留言表示不滿：「沒寫封路時間，是要大家觀落陰嗎？」。

也有網友提到，「有看到消防車、警察、穿防護衣的人員，管制原因是什麼？應該說明吧⋯」。另據最新消息稱，市府預計在晚間8點50分解除警報。

高雄前鎮驚傳乙烯外洩 市府一篇公告 網怒轟：讓大家觀落陰嗎？(圖/樂高雄 臉書粉專)

(中時新聞網)