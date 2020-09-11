Lulu 黃路梓茵發行新專輯《29》，今（11日）到師父黃子佼的節目Yahoo TV《佼心食堂》宣傳。節目一開場，Lulu就先謝謝佼哥買百張專輯寵她，佼哥笑稱這叫養兒防老！還被節目組衝康，成為第一個上《佼心食堂》節目被特寫腳趾的藝人！多次入圍金鐘獎的Lulu雖然坦言今年不緊張，但虔誠抽卡牌問卜，卡片一句「哭吧！反正不會有人安慰你」讓師徒不停拭淚！佼哥還加碼勁爆喊話，如果沒得獎，Lulu退出演藝圈會是巨大損失！

超寵徒弟的黃子佼，買百張專輯要送《佼心食堂》粉絲，直播節目一秒變Lulu新專輯《29》宣傳的唯一獨家線上簽唱會！面對粉絲關心腳拇指外翻開刀狀況，回放主打歌〈讓我們在一起吧〉MV時，愛妻魔人佼哥直接歪樓，焦點放在Lulu和太座孟耿如一樣超級小的小拇趾，製作團隊還加碼放大特寫，Lulu顧不及回應開刀恢復狀況，成為第一個在《佼心食堂》被放大看腳趾的藝人，讓網友留言「好可愛」、「導播變態」瘋狂刷屏！

被問到人生當中，金馬獎、金鐘獎、金曲獎，三金只能拿一金會希望獲得哪個，Lulu首選金馬獎，卻秒被佼哥打槍「還是好好拿金鐘就好」。Lulu坦然說這次面對金鐘獎不緊張，以平常心看待，但是師父黃子佼仍然忍不住向文化部喊話，如果是Lulu以外的其他競爭對手得獎，「Lulu就退出演藝圈喔」！

節目尾聲佼哥送上近日社群爆紅的心靈產品「愛無能。負能量生活指引卡」，Lulu立馬認真用虔誠態度抽卡，請示是否有望拿下金鐘，誰料牌一抽，上頭寫「哭吧！反正不會有人安慰你！」佼哥更激動甩牌，哭喊要Lulu不能看，兩人雙雙哭成一團。製作團隊則是正能量爆棚，顯靈解籤：「得獎一定會哭！大家都忙著恭喜你，誰會去安慰你！」，全場才瞬間破涕為笑。

(中時 )