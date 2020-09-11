入秋進補必吃的火鍋在這裡！最浮誇的宮廷風火鍋「問鼎」，推出即日起至9/30日止，凡軍人、警察、消防人員、醫護人員、媒體記者、教師只要出示身份證件，2位以上成人同行即贈「人數*10倍數量東石巨大蛤蜊」活動，透過食補替大家補充戰鬥力！（每人均消須滿886元）

吃到飽菜單有澳洲純血冠軍和牛、美國經典1855 Prime雪花牛、神仙牛、美國CAB安格斯黑牛、澳洲牛舌、丹麥A級松阪豬、櫻桃鴨、桂丁土雞等多達15種國際認證肉品；海鮮則有巨無霸東石鮮蚵、阿拉伯頂規藍鑽蝦、生食級阿根廷天使紅蝦、九孔鮑魚、手工干貝滑、蘇澳小捲、紐西蘭貽貝等琳瑯滿目的選項。

美國經典1855 Prime雪花牛、神仙牛、美國CAB安格斯黑牛、澳洲牛舌都相當推薦。（圖／楊婕安攝）

美國經典1855 Prime雪花牛、神仙牛、美國CAB安格斯黑牛、澳洲牛舌都相當推薦。（圖／楊婕安攝）

愛吃火鍋料的朋友則不能錯過超人氣的「起司牛肉丸」！精選美國Choice頂級和尚頭，內餡包裹馬札瑞拉芝士，一口咬下可以感受的到肉汁、湯汁噴發與牽絲芝士緩緩流出；還有真材實料的芋角鮮肉丸、皮薄汁多的四川抄手以及手工現煎的土雞蛋餃，飯後更有16種口味的哈根達斯冰淇淋，堪比冰品旗艦店規模。

美國經典1855 Prime雪花牛、神仙牛、美國CAB安格斯黑牛、澳洲牛舌都相當推薦。（圖／楊婕安攝）

愛吃火鍋料的朋友不能錯過超人氣的「起司牛肉丸」，還有真材實料的芋角鮮肉丸、皮薄汁多的四川抄手以及手工現煎的土雞蛋餃。（圖／楊婕安攝）

為迎接週年慶即將來臨，將由西門店獨家供應「免千元吃到飽」回饋！最高80種高檔食材無限量吃到飽，並且活動期間內加碼，只要含4位成人以上同行預約「988吃到飽」方案，分享當日用餐照至粉絲團指定貼文，再送「加勒比海巨大龍蝦」乙隻，每日限量20隻送完為止。（以上活動均須提前至少1日預約參加，詳情以品牌粉絲團為準）

最狂宮廷火鍋吃到飽4人同行送大龍蝦 軍警醫護教師憑證加碼10倍巨蛤（圖／品牌提供）

為增添用餐趣味，不僅看得到川劇變臉表演，門口更備有龍袍古裝提供民眾扮演皇族與貴妃，也有沙龍級O.P.I.美甲、兒童彩繪、舒壓按摩椅可預約使用。

(中時新聞網)