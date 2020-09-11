百年歷史建築全安堂經公、私部門合力修復，11日重新展現風華。（林欣儀攝）

為幫助百年老建築重現風華，台中市府文化局爭取文化部「私有老建築保存再生計畫」經費補助，斥資百萬元投入中區「全安堂（台灣太陽餅博物館）」修繕，歷經約1年時間，解決了建物本身脫榫及漏水問題，11日華麗復出，堪稱公、私部門協力達成的典範。

站在修繕完成、重展當年風華的全安堂內，文化局長張大春指出，此建物為台中市執行文化部補助老建築修繕的第一個完工案例，未來將持續修建東海大學體育館、南園大酒家及蔡內科等老舊建物，盼為老厝帶來新韻味，也陪伴台中市民走過下一個百年。

全安堂董事長林偉愉表示，興建至今已超過百年的全安堂因長年使用，建物結構逐漸出現問題，包括屋頂木構架桁架榫接處脫榫、部分木構件斷裂，而屋面天溝阻塞也導致漏水，安全性堪慮，所幸經文化局爭取中央經費補助，透過建築及結構技師檢視、計算後進行工程補強，延長建物使用壽命。

文化局強調，全安堂歷經多次地震，木構架已歪斜、下陷，也出現多處木構件脫榫情況，考若拆除木構架可能導致更大的施工風險與安全問題，決定針對榫接處、以「U形馬蹄鐵」結構補強，配合「可逆式工法」，在不破壞原有木構件的原則下施工，其工法比照文化資產修復的原則。

此外，施工團隊進行強面鋼板托架結構補強時，在打開局部磚牆表面粉刷層時意外發現內部埋入整支木梁、藉以增加木構架及牆面的結合性，且其結構經百年歷史仍為件損壞或蛀蝕，可見用料高級與當時建造者的用心。

(中時 )