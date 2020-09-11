前立委顏寬恒（左起）、市議員林汝洲等人會勘台中市大肚火車站，要求加強照明、進行綠美化。（林欣儀攝）

即將度過百歲生日的台中市大肚火車站，因車站站體重新改造，原有進出口現為員工休息處且平日大門深鎖，搭車民眾必須繞道一旁的出入口，再加上站體老舊、周邊燈光昏暗，白天就常有遊客找不到地方搭車，到了夜晚，車站更宛如「隱形」，地方陳情盼改善，獲得台鐵善意回應。

立法委員楊瓊瓔辦公室、前立委顏寬恒、市議員林汝洲及台鐵人員、台中市府交通局代表11日會勘大肚火車站，大肚區頂街里長陳武徹表示，車站於2014年進行地下道工程施工後，乘車設施全都轉移到月台上，使得舊有的車站站體停止使用，連出入口也封閉。

指著沙田路轉往火車站的入口處，林汝洲無奈說，大肚車站周邊約有1萬多居民，民眾乘車必須繞道一旁新開設的進出口，常有外地人找不到地方，還以為火車站已經不存在；到了夜間，因周邊只有一盞路燈照明，昏暗得幾乎看不到車站，讓大肚車站宛如被「隱形」了，也容易衍生治安問題。

顏寬恒強調，每天利用大肚火車站通勤的民眾或學生約有600多人，使用率不低，且除了車站周邊燈光昏暗，車站本身的標示也已經老舊、不清楚，要求應先更新車站招牌燈箱，並針對原本的入口處施作簡易綠美化，盼整頓後成為新興打卡熱點。

台鐵局副處長彭明光回應表示，近日內將先進行車站招牌燈箱更換，區公所也同意在附近增設兩座路燈照明，長期作為將會朝綠美化方向規畫。

(中時 )