大陸文化和旅遊部今(11日)發布消息，提醒中國公民暫勿前往捷克旅遊。理由是，近期捷克境內新冠肺炎疫情出現快速反彈跡象。值得一提的是，當前正逢中捷因日前捷克議長訪台而關係緊張。

中共中央對外聯絡部部長宋濤9日與捷克和摩拉維亞共產黨主席、眾議院第一副議長菲利普（Vojtech Filip）視訊通話，強調近期捷克參議長韋德齊一意孤行赴台灣進行所謂「訪問」，粗暴干涉中國內政，希望捷克主流人士與韋德齊之流劃清界限。

據中聯部發布，宋濤表示，近期捷克參議長韋德齊一意孤行赴台灣進行所謂「訪問」，粗暴干涉中國內政，嚴重破壞中捷關係政治基礎，中方對此強烈譴責和堅決反對。

宋濤重申陸方在台灣問題上的原則立場，表示陸方歷來主張國家不分大小一律平等，但平等應該是雙向，尊重也必須是相互的。「我們歡迎捷克總統等政要近日就該事件作出積極表態，希望捷克主流人士與韋德齊之流劃清界限，堅持一個中國原則，以實際行動維護好中捷關係發展大局」。

菲利普則表示，韋德齊一行訪台是捷克極少數人的個人行為，不會改變捷克對華政策，也不代表捷克民眾的意願，絕大多數捷民眾都積極支持同中國加強友好與合作。

(中時 )