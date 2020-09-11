59歲失智陳男10日晚間在離家20公里外的柳營偏僻山區迷途，還好有熱心民眾和果毅派出所警員及時協助，助他順利返家。（台南市警察局新營分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南59歲失智陳男10日晚間在離家20公里外的偏僻山區迷途，還好有熱心民眾和員警及時協助，順利返家。

台南市新營警分局果毅派出所10日晚間8點接獲民眾報案，表示柳營區果毅里佛山觀音巖附近產業道路，有一名男子騎著機車在路上閒晃1、2小時了，陌生的面孔及奇怪的行徑，引起民眾注意。

果毅派出所警員劉家濬及蔡文龍二人立即趕抵現場關切，在山區繞了好幾圈才看到男子神情茫然坐在路旁。

男子隨員警回到派出所，在員警安撫下，才想起自己的姓名及家裡電話，記得自己小時候和家人到過佛山觀音巖拜拜，不過已經忘了自己今天怎麼會到這裡。

據了解，陳男患中度精神障礙，平日和80多歲的老父住一起，當日下午2點多騎機車，自官田家中外出後，就和家人失去聯絡，住附近的兄長也已動員家人在尋找，原本正打算報警協尋，在接獲派出所通知後，非常感謝熱心民眾和員警的幫助，幫弟弟找到回家的路，直言「弟弟今天出門遇到貴人」，有警察真好。

果毅派出所所長林晴堯表示，有失智家人，事先預防走失的工夫絕對不能少，除了可以申請「愛的手鍊」、購買附有GPS功能的愛心手鍊或在口袋中放入小紙條，寫上聯繫方式，有利於迅速確認身分並通知家屬之外。也可以前往警局事先捺印指紋建檔、更新身分證照以利人臉辨識等，防範未然，才是給家人最好的照顧與保護。

(中時 )