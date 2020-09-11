中國官媒《環球時報》報導，解放軍自製航母「山東號」目前正在渤海進行艦載機組訓，「遼寧號」航母也將前往會合，進行雙航母組合訓練，這也引發9月下旬「雙航母繞台」的疑慮。對此，軍事專家認為，雙航母繞台是加油添醋的說法，頂多是象徵動作，軍事上的意義不大。

前海軍艦長、中華戰略學會研究員張競表示，雙航母9月下旬繞台源自於台媒報導，《環時》引申為台灣社會整體反應，這根本是加油添醋的說法。台灣周邊軍事動態對於台灣社會人心所造成的衝擊其實要合併很多因素一起觀察，比方說共軍機艦前天大舉在台海中線以東海空域活動，但是台灣社會沒有人心驚惶，股市沒有大跌、匯市沒有波動，《環時》的基調就充分顯露出對於台灣社會真實狀況缺乏瞭解。

張競說，其實就現代指揮管制與保密通信能量來說，不同航艦根本不必納入相同編隊，就可以讓航艦所承儎戰機兵力進行分進合擊相互策應；所以將多艘航艦納入相同編隊，實在是畫蛇添足並無必要，硬將不同航艦湊在相同編隊，真是會萌生百礙而難見一利。

中華戰略學會研究員揭仲則表示，承平時期解放軍航艦在公海行駛，我們也只能監控，就算真的是雙航母繞台，「遼寧號」作戰能力有限、「山東號」尚未形成戰力，也只是象徵動作，軍事上的意義不大，國軍甚至可以利用難得的機會進行情蒐。

(中時 )