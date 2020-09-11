投資臺灣事務所今（11）日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再添9家中小企業擴大投資46億元，包括穩達密封工業、上好生醫科技、中港興食品、謙塑工業、國盟公司、台灣托納斯科技、三隆齒輪、元駿國際及兆恆能資科技。

投資臺灣事務所表示，目前「中小企業加速投資行動方案」已召開56次聯審，通過365家中小企業投資約1,550億元，帶來15,121個本國就業機會。截至目前總計投資臺灣三大方案已帶動650家企業投資約1兆1,092億元，預估創造92,859個本國就業機會，後續尚有52家企業排隊待審。

穩達密封工業擁有20年以上密封元件製造經驗，產品類別涵蓋工業、運輸、農建礦業及3C家電等領域，以「WinTek」、「WTK」品牌行銷全球，因應車輛排氣環保標準提升之趨勢，近年來積極投入車用動力馬達密封元件開發，瞄準未來新興電動車市場，計劃斥資近3億元，在南投南崗工業區興建廠房，透過導入中央監控與智慧化生產設備，可有效讓客戶追蹤產品進度，提升產品品質與強化競爭力，期許未來能夠在電動車密封元件市場中佔有領先地位，將創造更多的當地就業機會。

上好生醫科技成立於今年4月，致力於生產醫療口罩及口罩原物料，以一站式生產流程做到百分之百台灣製造。目前已取得國內、國際驗證及歐美許可證，除提供國內政府徵用之外，亦以直銷及代理經銷的模式販售至美洲、歐洲、日本、南韓、東南亞等地。由於國內外口罩市場持續供不應求，計劃招募107名本國員工，斥資近8億元在臺中興建二座廠房，導入單機智慧化產線，建置ERP系統，期望在新冠肺炎疫情的肆虐下，確保消費者身體健康。

中港興食品為無防腐劑豆類製品專業製造廠，主要產品有生鮮冷藏豆製品、冷凍蛋白系列、調理食品系列等，除銷售於國內學校、傳統市場、知名餐飲連鎖餐廳瓦城及華膳空廚等通路外，亦外銷至歐洲、美洲、澳洲、英國、新加坡及香港等地。為實現將傳統食品手藝以現代化生產，計劃斥資逾3億元，在台中市太平區興建智慧化廠房，建置智動化產線，改善製程環境落實食品安全管理，以利提升國際市場能見度，將為國內創造8個就業機會。

謙塑工業為模具開發、各式循環器支配件及線性傳動元件的製造商，產品可廣泛運用於各種精密機械、自動化、動力傳輸、半導體、醫療及航太產業。由於看好未來半導體設備、光學鏡頭及蘋果手機元件供應高成長趨勢，可望帶動橡、塑膠製品使用需求，計劃擴大投入近2億元，在彰化彰濱工業區興建廠房，導入智慧製造設備，提升產品附加價值，以便開拓新客源，同時提供更高品質、完善產品服務顧客，將為國內創造12個工作機會。

國盟公司為專業螺絲線材製造商，產品包含合金鋼線材、冷打鋼線材、低碳鋼線材等，提供下游扣件產業使用。為因應市場客製化與急單需求，計劃投入近2億元，在高雄梓官區興建廠房，將生產線智慧化，同時導入機聯網，建立生產大數據，以快速滿足客戶要求為導向，縮短交貨時程，提高生產效率與品質，藉以擴大市場版圖，將為國內創造22個工作機會。

台灣托納斯科技有限公司為瑞士托納斯集團（Tornos Group）的旗下子公司，該集團為走心式（Swiss-type）車床和多軸車床的全球領導者之一，在臺公司主要生產中高階機型，同時提供客製化、安裝、設計、驗證測試等服務，其產品專攻高階鐘錶、醫療、汽車、電子高精密零件製造。為將瑞士總部部分生產線移轉至臺灣，擴大產品總類與生產彈性，計劃招聘35名本國員工，斥資5億元在中部科學園區興建廠房，導入智慧化機器設備，引入關鍵技術，提升市佔率與亞洲區銷售服務效能。

各種產業機械的精密齒輪與塑膠機械專用的齒輪箱之專業製造三隆齒輪公司位居市場第一品牌，以自有品牌「SUN LUNG」行銷全球30多國，例如日本PLACO、德國KOELLMANN、俄羅斯ALEKO、三菱重工及美國INTERPLAST等多家國際知名公司皆是長期合作夥伴。為進行產業升級，計劃斥資近3億元，在臺南市科技工業區導入智慧化生產線，使產品能聚焦應用於高階複合工具機上，對內可有效提升產品交期效率，對外可擴張國際市場版圖，提高品牌能見度，將為國內創造22個就業機會。

元駿國際為專業設計與製造精密鎢鋼銑刀及各式鎢鋼切削刀具，可被廣泛運用於模具製造、汽車、航太、電子及機械等產業，客戶遍及全球40餘國，如俄羅斯、土耳其、匈牙利、南非、以色列等地。為深化製程技術，將擴大投入逾1億元，在臺中市西屯區廠房，汰舊換新引入現代化機器設備，打造高精密度刀具智能工廠，持續搶攻國際市場大餅，將為國內創造22個就業機會。

兆恆能資科技營業範圍包含「太陽能發電」、「廢棄物生質能回收發電」、「無機性廢棄物資源循環處理」以及「液態廢棄物資源循環處理」等四大領域。為推動廢棄物資源化策略，計劃招募53名本國員工，斥資逾19億元希望打造「能源全回收、資源零廢棄」之境界，在屏東屏南工業區興建再生粒料廠、汽電共生廠、液態廢棄物處理場以及太陽能發電系統，同時在廠內導入智慧機械，期望利用廢棄物與綠能資源整合的一條龍模式，打造臺灣首座一站式廢棄物循環經濟產業示範園區。

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