台聚（1304）受惠太陽能、鞋材需求增溫加持，EVA報價連番躍進，8月自結稅後純益1.75億元，EPS 0.16元；對照第二季每股獲利0.27元，獲利進度超前已達59％。台聚LDPE/EVA總產能15萬噸，EVA有近半應用在太陽能；上半年EPS 0.47元。

大陸疫情相對穩定，歐美品牌鞋廠門市重啟，且運動賽事陸續開打，品牌鞋廠訂單回溫，EVA發泡料需求增加，加上光伏料需求佳，壓縮發泡料及電纜料供應，預期EVA需求及價格同步提升。

伴隨亞洲石化廠密集歲休，加上需求增溫，遠東區EVA最新現貨報價持續彈升90美元，每噸價格突破美元1,400整數關卡，站上1,435美元。7月以來攀揚412,5美元，漲幅40.34％；相對原料乙烯報價趨緩，利差持穩放大。

分析師表示，大陸上半年太陽能產業規模續成長，下半年領先企業加速擴產，二、三線小廠及落後產能料加速退出。大陸伴隨太陽能產業鏈的一輪漲價潮，加上原料漲價帶來的成本推動，作為太陽能元件必備封裝材料的EVA膠膜和POE膠膜也開啟漲價模式。

此外，第四季有聖誕節及大陸「金九銀十」、「雙十一」電商促銷活動，為HDPE包裝材料、EVA鞋材、PP汽車材料、玩具及家電用品等需求旺季，加上太陽能發電效率提升，裝機量大幅增加，大陸EVA太陽能封裝膜需求強勁，支撐產品價量動能活絡。

(工商 )