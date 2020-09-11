隨著解封後消費活動強勁回溫，美國第三季經濟成長率報復性反彈已是華爾街投行共識，其中以高盛最為樂觀，喊出當季GDP季增年率將高達35％。

美國第二季GDP季減年率達31.7％，創史上最大衰幅，華爾街預估第三季將強勁復甦，季增年率估在21％左右。

高盛認為市場低估，該投行預估在消費支出格外強勁帶動下，第三季GDP季增年率將達35％，較市場共識值高出14個百分點，其中12個百分點就來自於消費者的貢獻。

高盛經濟學家團隊發表研究報告指出，「春末夏初時消費支出驟升，儘管疫情復燃與財政刺激意外緊縮一度危及反彈趨勢，但7月份的消費支出依然強勁成長，而根據4個高頻數據指標顯示，8月份支出還會再增加1到2％。」

高盛表示，雖然失業勞工每周額外領取600美元的紓困補助於7月底到期，但部份勞工仍有300美元的聯邦失業救濟金，加上第二季的高儲蓄率，因而支撐消費支出活動的熱度一直維持到夏季末。

除了看好消費支出活動外，高盛同時認為庫存面也會帶來加分的效果，預估庫存將為第三季GDP成長率貢獻5.9個百分點。

高盛原估第三季GDP季增年率將達30％，在本月初官方公布意外強勁的就業報告後，再進一步將成長率預估值上修至35％。

美國8月失業率降至8.4％，連續第4個月下滑，優於市場預期。今年5月時，市場經濟學家還預估今年底的失業率仍將處於11％的高檔。

至於經濟展望，高盛同樣比華爾街其他投行還要樂觀，報告表示，「展望第四季以後的前景，我們仍看好成長，本季的相關經濟指標都指向第四季以及明年的經濟成長偏多，我們同時認為疫苗明年初就會問世。」

此外，市場知名經濟分析機構IHS Markit也以經濟數據優於預期為由大幅調高美國第三季經濟成長預測，季增年率從7月預估的17.7％調升至29.6％。

(工商 )