新冠病毒席捲全球超過半年，感染人數即將達到3000萬，死亡人數更是突破90萬大關，疫情至今仍未停歇。曾在今年3月稱「新冠病毒」是上帝對同性婚姻懲罰的91歲烏克蘭正教會基輔宗主教聖統領袖菲拉列特(Patriarch Filaret)，如今也確診新冠肺炎。

新冠肺炎在3月開始朝全球蔓延，當時菲拉列特受訪時稱「這場肺炎是上帝給人類罪刑的懲罰」，更直指所謂的人類罪刑就是「同性婚姻」，引發排山倒海的批評，認為菲拉列特不僅歧視同性戀，還引發仇恨。

對此教會堅持不道歉，表示菲拉列特基於道德觀點，可自由表達個人意見，未料上週五教會在臉書宣布菲拉列特確診新冠肺炎，相當諷刺。不少網友揶揄：「這下主教的性向大家都知道了」、「照他的邏輯，所以他也是同志囉」、「原來是隱性同志啊」、「上帝開始清洗門戶了」、「主教快點老實交代對象是誰」。

截至本月，烏克蘭新冠肺炎確診人數已逼近15萬，死亡超過3000人，對同志友好程度在歐洲49個國家中，僅排第35。目前烏克蘭法律雖准許同志交往，但不允許同性婚姻。

ОФІЦІЙНО. Патріарх Філарет перебуває на лікуванні Повідомляємо, що у Святійшого Патріарха Київського і всієї... 由 Патріарх Філарет 發佈於 2020年9月4日 星期五

(中時新聞網)