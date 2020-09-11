台中市府運動局斥資1100萬，蓋好了8人制足球場，卻遭人檢舉其安全圍網是違建。（黃國峰攝）

台中市府運動局斥資1100萬，蓋好了8人制足球場，卻在竣工當天，被中市都發局發勒令停工公文。（黃國峰攝）

台中市大里區108年成立三級足球培訓學校，為了讓球員有更優質的訓練場地，台中市政府運動局斥資1100萬，在大里公六公園興建足球場，今年4月動工，不料就在竣工當天收到，中市都發局的勒令停工公文，指該球場有違建情事，對此運動局表示會再補雜項執照。

大里足球場位於大里區永隆里永隆六街旁的公六公園，今年4月起動工，為8人制南北向的天然草坪足球場，目前工程已完工，設有活動式看台、照明和安全圍網等設施，草皮也養護的很好，不過安全圍網部份卻遭檢舉為違建。

對此，台中市府運動局表示：該安全圍網阻隔內外場地，為避免民眾於開放使用前進入工區，非為違章建物。場地規劃會依據規定辦理，開放前邀請相關單位進行檢核，確認無誤後才對外開放使用。且建築法第7條針對雜項工作物的正面表列中雖有「圍牆」，但並沒有安全圍網，不解為何為違建，以往也未針對類似設施申請雜項執照。

台中市府都市發展局表示，接獲民眾檢舉，該項工程安全圍網疑似違建，派人到場察看後，發現確有違建之虞，已先行勒令停工，該圍網若涉建築法雜項工作物，將請運動局依程序補申請雜項執照。

(中時 )