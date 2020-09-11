巡佐江錦添原本跑在林承廷前方，不料沒多久因遭裸露的鋼筋鐵條插入左大腿，彈跳開後跌坐稻田中，鮮血直流。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

巡佐江錦添原本跑在林承廷前方，不料沒多久因遭裸露的鋼筋鐵條插入左大腿，彈跳開後跌坐稻田中，鮮血直流。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

田埂上裸露的生鏽鐵條，讓當時高速奔跑的江錦添閃避不及，插入左腿中。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

大村分駐所巡佐江錦添追捕通緝犯時遭鐵條插入左大腿，傷口深達5公分。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣警局長許錫榮（左二）、員林警分局長洪文宏（左一）前往醫院探視。（摘自員林分局臉書粉專／謝瓊雲彰化傳真）

鋼筋插入大腿 半百勇警負傷逮通緝犯

半百勇警真的勇！彰化員林分局大村分駐所50多歲巡佐江錦添，昨天上午在稻田間田埂路追捕竊盜通緝犯時，不慎被路面突出的鋼筋插入左大腿，傷口深達5公分，當場鮮血直流，但他英勇拔出鋼筋後，忍痛繼續衝入民宅協助同仁順利逮人帶回警所，才通報119被救護車送往醫院手術清創，目前人已無大礙，但仍在醫院休養。

江錦添9日一早與警員林承廷執行巡邏勤務時，在大村鄉加錫村加錫二巷發現33歲許姓竊盜通緝犯，遂主動前往盤查，許嫌假意配合警方盤查時，卻乘機拔腿跳入農田小路奔逃，2名員警見狀立即上前追捕。

當時林員緊跟在江錦添後方奔跑，兩人在狹窄的田埂上追捕通緝犯，不料江男突然一個踉蹌摔入稻田中，原來是他專注追捕嫌犯，沒注意到田埂邊工廠牆壁竟有一根裸露生鏽的鋼筋鐵條倒插豎立在地面，他快速衝刺下左大腿首當其衝，遭鐵條刺入5公分深，當場血流如注。

江錦添當時痛到頭昏眼花，強烈刺痛下他彈跳開拔出鋼筋接著跌坐稻田間，想到年輕同事隨即獨自一人跟著許嫌奔跑進三合院民宅逮人，落單恐生危險，也不願意在關鍵時刻放棄追捕，決定咬牙再度站起身，負傷忍痛上前追捕，最後在民宅裡趁機衝上前合力逮捕許嫌時，整條左腿褲子上早已溢滿大片血漬，讓人怵目驚心。

大村分駐所所長劉昆府指出，許嫌就逮後線上警力隨即到場支援，並通報119將江錦添趕緊送往員榮醫院急救，由於左大腿遭插入達5公分深，立即進行清創手術，已無大礙。

江錦添負傷追捕犯嫌消息傳回局裡，昨晚彰化縣警察局長許錫榮、員林分局長洪文宏都專程前往醫院探視勉勵，稱許他執勤英勇精神可嘉。

(中時 )