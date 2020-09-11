台股本周周K線收紅，各產業類股漲跌互見，以鋼鐵類指數上漲3.97％最強勢，光電類指數下跌3.51％最弱勢。康和投顧預期下周指數將在12,300～12,900點區間震盪，下周看好十大題材類股，包含：IC設計股、矽晶圓股、面板股、Mini LED股、板卡股、風電概念股、自行車股、遊戲股、散熱股、鋼鐵股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.美國疾病管制署（CDC）要求各州於11/1前完成疫苗接種站設置，且由9~10月份將有多家疫苗廠將進入人體三期試驗之進度觀察，顯示川普為提振選情考量下，將有機會讓新冠疫苗於選前完成並問世，新冠疫情轉為可控及對於經濟復甦衝擊或影響度將持續降低。

2.ECB（歐洲央行）9月利率會議宣布三大主要利率皆維持不變，並維持流行病緊急資產購買計劃（PEPP）總額1.35兆歐元額度不變；且樂觀預期歐元區經濟持續明顯復甦，並可望在第三季度有持續強勁之反彈，尤其在消費面已陸續有顯著改善，符合市場維持寬鬆貨幣政策與經濟持續往復甦之路的兩大預期。

3.8月以來政府基金與官股券商持續加碼，今年以來買超金額持續創高，成為指數下檔的最大支撐，融資餘額也緩步走高，顯示雖然外資自7月中旬以來已連續賣超長達9週之久，內資適時扮演盤勢止穩及撐盤之關鍵角色。

(工商 )