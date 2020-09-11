艾迪昇傳播製作的舞台劇《亂民全講》，經2個月密集排練，10日順利落幕，演員游書庭、郭柏傑及洪義受到許多蒞臨觀賞的導演、編劇、製作人讚賞，同門金獎影后高慧君、廖慧珍現身劇場驚喜力挺。高慧君打趣說：「為何他們有演我沒有？」、原在演出名單的廖慧珍，因繁忙錯過參演，喊話下次想參演歇斯底里的角色，更向總經理說「下次請給演員至少半年時間專心準備好嗎？2個月好短。」兩人讚3位演員表現好，認為他們初生之犢不怕虎，勇氣可嘉。

洪義飾演精神錯亂的上班族，為求逼真，他「狗魂」上身，趴地狂嗅、抬腿作勢撒尿，他笑說排戲時「要不斷說服自己，表演是沒形象的」，而演著演著也覺得「當狗似乎很棒」。游書庭劇中飾演一名被郭柏傑聲音所控制的中年上班族，他拋開「恥度」在台上脫褲，更大跳〈舞孃〉、還瞬間劈腿，讓全場驚呼，游書庭說平時有拉筋習慣，所以筋很軟。郭柏傑劇中痛摑游書庭狠狠一掌，他事後說「我和書庭感情好，是戲劇需求啦！老師說要認真打。」

該劇發表並無對外售票，僅邀演藝圈各界菁英賢達及3位演員的粉絲進場觀賞，因全劇是一部偏嚴肅的議題，反諷社會現象，以創意新角度撼動人心，觀後有粉絲分享有很多段場景特別深刻，都因生活壓力而飽受精神折磨，能近距離看見演員們演出，經驗相當難忘。

艾迪昇傳播總經理林志遠表示：「新生代演員需要有舞台發揮，希望他們藉這次演出讓更多製作人及導演看見平時的努力。」練建宏導演則說：「演員的內心戲很有層次，看得令人入戲。」沒有對話的Solo能呈現演員不同的樣貌， 看得出來各位演員能收能放的魅力與潛力。丁夢龍導演則說：「這是非常精緻的舞台劇，艾迪昇旗下藝人相當多，可考慮開一場大型舞台劇，相信這只是個開始。」

游書庭在劇中脫褲大秀舞藝引來驚呼。（艾迪昇傳播提供）

郭柏傑演出使粉絲心有戚戚焉。（艾迪昇傳播提供）

洪義與「狗魂」融為一體趴地狂嗅、抬腿作勢撒尿。（艾迪昇傳播提供）

艾迪昇3演員讓許多知名導演、製作人及編劇驚豔。（艾迪昇傳播提供）

(中時 )