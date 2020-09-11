只見經過媽媽加強「指導」過後的作文，原先長相可怕的媽媽已成了「媽媽很漂亮」。(圖擷取自臉書社團爆怨公社)

小孩的童言童語有時真讓人不知該哭還是該笑。一名媽媽昨(10)日檢查小學三年級女兒的作文，以「我的家人」為題，當他仔細一看卻發現女兒竟形容「媽媽的長相很可怕。」讓他好氣又好笑，「替你把屎把尿長大，竟然說我長的可怕！」也讓許多網友笑歪直說女兒有前途。

這名媽媽在臉書社團《爆怨公社》上表示，女兒最近在學習寫作文，題目以家人為題，並要求第一段先介紹家人的特色及長相。只見原PO的天兵女兒先從爸爸開始形容，怎料到了形容媽媽時卻「筆」出驚人的寫著，「媽媽的長相很可怕」

童言童語讓原PO形容，自己頭上瞬間幾百隻烏鴉飛過，只能告訴自己「小孩是我生的！」她也幽默的說，「立刻叫小孩給我擦掉，全部重新寫！」只見經過媽媽加強「指導」過後的作文，原先長相可怕的媽媽已成了「媽媽很漂亮」。

天真無邪的一段話讓眾人看了紛紛笑翻，「妳女兒有前途」、「我兒子一定會寫我媽媽長相是暴龍」、「兩相對比真的很好笑，有整型前後的感覺」、「最後結尾，我是被媽媽脅迫的。」

(中時新聞網)