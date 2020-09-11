星宇航空再度打造偽太空旅行，10月1日至2日將推出「FLY TO THE MOON 星宇追月號飛行體驗」，JX8227（兔兔機）、JX8327（嫦娥機）、JX8587（吳剛機）3航班將帶領旅客高空賞月，9月14日上午10時將於KLOOK、可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期及易遊網ezTravel準時開賣。

星宇航空10月1日及2日航班號應景好記，兔兔機中午11時起飛、嫦娥機下午4時起飛、吳剛機傍晚5時30分起飛，旅客可依連假出遊規劃彈性安排搭機時段，各航班都能欣賞離開地表的絕佳美景。

星宇追月號自桃園機場起飛，兔兔機沿途可欣賞東海岸及花蓮縱谷壯闊景致，南向時可透過機長導覽進行高空海島巡禮；嫦娥機、吳剛機除可在空中賞月，還有機會捕捉與那國島、宮古島等島嶼風情，回程時還有百萬夜景歡迎旅客回家。

「FLY TO THE MOON 星宇追月號飛行體驗」經濟艙飛行體驗價含稅5520元起，繼廣受好評的七夕專機情人雅座，本次再度推出雙人套票組合，各航班商務艙各釋出4組雙人套票，經濟艙4至13排座位將規劃有20組為觀景加大雅座（雙人可享單排3人座位），還可擁有宇宙限定雙人套票尊榮禮絕版星宇箱 ＃STARBOX搭配星探者輕量提袋、星宇特製月亮抱枕、星宇日本航線商務艙用酒等。

今年中秋節適逢4天連假，星宇聯手KLOOK、可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期及易遊網ezTravel等5家業者，除推出豐富的機加酒選擇外，本次特別安排了討論度最高的奢華露營「半島秘境」住宿賞月，行程包裝內容將依各獨家販售業者有所不同，售價1萬9998元起。

星宇追月號搭載豐富亮點，日本航線限定「星宇航空Ｘ台北鳥喜」商務艙餐點曝光，本次搭乘商務艙的旅客將可搶先品嚐「台北鳥喜雞串燒盛合」，還有日本航線專屬用酒「梅錦白鶴錦純米大吟釀」佐餐。經濟艙則有「胡同燒肉」鹽蔥豬梅花丼，搭配應景甜點歡度中秋。

(中時 )