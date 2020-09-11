後疫情時期，全球以自行車代步或休閒運動的人口暴增，全球各國的自行車零售市場需求持續熱絡，全球最大的金屬鏈條製造廠-桂盟（5306）集團，目前在手訂單已經看到2021年上半年，在組車大廠與歐、美修補市場訂單爆量下，兩岸鏈條產能早已供不應求！桂盟集團表示，今年兩岸都將分別擴增約一成的產能，以滿足全球市場龐大的訂單需求。

值得一提的是，桂盟集團為償還銀行借款、改善財務結構，9/10已正式向金管會遞件申請發行10億元的有擔保可轉換公司債（CB）籌資案，由凱基證券主辦，將以溢價發行，每股底價103元；依時程規劃，桂盟的CB市場籌資案，若順利的話，10月底前即可完成。

據悉，桂盟集團每年利息支出高達2,700萬至3,000萬元，一旦完成10億元的CB籌資案，預估每年可省下約千萬元的利息支出；此外，桂盟台灣廠擴充產能案，將運用政府的根留台灣優惠方案，這部分的利息補貼又可省下約200萬至500萬元，利息支出大幅降低。

桂盟集團受惠於自行車市場需求增長以及產能利用率提升下，上半年EPS達4.76元；第二季單季毛利率衝破五成，營業利益率及稅後純益率也是同步竄升，均創下歷史新高紀錄！

桂盟集團8月合併營收為5.68億元，年增40.78％；前8月合併營收36.39億元，年增4.4％。展望下半年營運，桂盟已規劃增加一成產能以因應全球自行車市場的強勁需求，同時歐美補修市場的需求能見度清晰，桂盟下半年的營運表現值得期待。

法人表示，受惠疫情後騎自行車需求熱絡，自行車組裝廠、歐美修補市場等訂單數量大爆發，加上車庫門鏈條第三季營收可望成長，桂盟今年營收上看57億元、年增約一成，獲利有機會挑戰一個股本，營收與獲利可望雙雙創下歷史新高！

(工商 )