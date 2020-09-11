南投縣驚爆某高中男同學性侵女同學達2年，9日遭網友在臉書社團上爆料，更爆出涉嫌性侵的男同學仗著有警爸而胡作非為，引起社會關注，不僅高中校長與警爸皆出面道歉，南投縣長林明溱也透過臉書發文，表達內心沉痛，並承諾將會查明真相後嚴懲。

林明溱透過臉書表示，得知此事令他內心相當沉痛，也在第一時間要求縣府人員立即介入調查，絕對要求嚴查相關責任。並啟動保護機制，強調這對孩子來說是人生中的傷痛與難題，他們的人生還相當的長，因此會更加謹慎小心保護受害的孩子。

他於今年4月19日接獲報案後，警察單位也立即於當天呈報少年法庭，全案是透過法官指示下辦案，並同時對受害者進行情緒諮商與輔導，也安排社工師、心理師持續進行中。

林明溱最後更強調，對於此案「要負責的，我們絕對不寬貸」，查明真相絕對會嚴懲。並偕同教育、警局團隊沉痛檢討此次事件，將會加強校園性平教育與法治觀念，更喊話「這是我擔任縣長決不退讓的承諾」。

據悉，南投某高中被爆出女學生被男同學性侵逾2年時間，還有消息指出，被害女子不只1人，該男因追求女同學遭拒，結果竟對其性騷擾，導致女學生罹患憂鬱症，需要服藥控制情緒。

10日晚間警爸也利用分局臉書粉絲專頁留言，稱自己因工作關係，導致親子關係疏離，對於孩子的偏差行為未能及時發現導正，做為父親身感愧疚及自責。11日上午校長也出面鞠躬道歉並表示，並說明男學生在10日已由父親代為辦理休學，而被害女學生也請了長假，並思考未來是否繼續就讀或轉學。

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(中時新聞網)