陸美高階經貿代表將在8月15日針對今年初簽署的陸美第一階段經貿協議進行線上檢討會議，被視為雙方突破今年以來紛爭所造成僵局的手段，美國白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也在之後受訪表示，大陸目前正在執行6年來最大的農產品採購行動。對此，美國大豆出口委員會執行長蘇特（Jim Sutter）表示，大陸目前正在大量採購美國大豆。

據路透報導，蘇特表示，未來6個月的大豆需求前景相當不錯，美國農民應該會比1年或半年前樂觀更多。蘇特認為，隨著大陸生豬數量增加，並逐漸從非洲豬瘟疫情中恢復，大豆需求將持續成長，目前也已經進入美國大豆的採收旺季，大陸正大批從美國市場收購大豆，這也顯示陸美第一階段經貿協議履行進展相當良好。這也使得芝商所的大豆期貨價格攀升至2年多的最高價，連12漲。

美國農業部官員表示，大陸買家採購66.4萬噸大豆，達到7月22日以來最大單日採購量。

根據陸美第一階段經貿協議內容，大陸將在2021年底前以2017年240億美元為基準、採購約800億美元的美國農產品，大陸採購美國農產品又以大豆為大宗貨物。美國統計局數據統計，今年上半年大陸採購約72.7億美元美國農產品，但遠遠不及規定的2020年365億美元採購額全年的4分1。

大陸海關總署數據揭露，截至今年7 月底，大陸今年對美國大豆、玉米等農產品以及原油的採購量，都超乎原本目標。不過，這離達成美國設下的目標還有很大一段差距，美國總統川普甚至幾度揚言，已經對陸美第一階段經貿協議沒有興趣。

(中時新聞網)