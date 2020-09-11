位於台北市光復南路的知名日式居酒屋「DOZO」，因為料理具有創意、店內精彩的太鼓表演、還有好喝的調酒，成為許多饕客必去的居酒屋，但「DOZO」母公司爆發經營權糾紛，蘇姓男子才剛被股東選出來擔任總經理，日前到旗下另一家餐廳巡視，卻被三名身材壯碩的惡煞埋伏攻擊，導致蘇男全身是傷，趕緊送醫。

這名蘇姓總經理才剛任職，日前公司旗下的分店巡視，沒想到才剛走出店，就被三名壯漢叫住，蘇男覺得不對勁，欲直接離開，但三名壯漢追上去，期間還在地上撿起原本掉落的膠條，當作武器攻擊，蘇姓總經理慘被毆打，導致頭皮挫傷、左背部挫傷、四肢也都有擦挫傷。

遭毆打的蘇姓總經理，向警方表示，前任總經理曾跟他說過「要小心一點」，因此蘇男懷疑被埋伏攻擊，可能與總經理位置有關係，但前總經理否認此說法。根據《東森新聞》報導，警方深入追查，發現這家開發公司總經理大位剛易主，卻發生毆打人的事件，因此通知前任總經理到案說明。

但前任總經理卻說「不知道蘇男在說什麼」，且三名壯漢他也不認識，試圖與毆打事件切割，警方表示，這三名毆打人的男子，並無重大前科紀錄，到案後說詞避重就輕，目前案件進入法院審理，一審前雙方已達成和解，但警方認為，背後的原因恐怕不單純，或許與居酒屋龐大利益有關。

(中時新聞網)